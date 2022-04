Fredy BAYET

Je suis artisan potier céramiste.

Mon atelier, « les Poteries de Fredy », se situe dans la charmante ville de Nanteuil le Haudouin dans l’Oise.

Mes séjours en Afrique sont ma principale sources d’inspiration .Je suis à la recherche des sensations que procurent le contrastes entre les tons ocres de la terre et les couleurs de la végétation.

C’est en contemplant un mur végétal que l’idée m’est venue de créer des céramique en reprenant ce concept.

Mes jardinière et pots sont des objets décoratif à part entière mais il s’exprime complètement dans leurs rôles.

Je crée des pots que l’on accroche au mur, que l’on fait vivre en remplissant de plantes.

J’associe ses pots avec des nichoirs, des photophores, des fontaines ….

Le but est de créer un petit endroit de vie destiné à ensoleiller nos trop souvent tristes murs.

L’hiver quand les plantes s’endorment, les pots reste en place et continue leurs existence.

Je peuple ce petit monde avec des animaux qui ont souvent un regard perplexe.



Mes compétences :

Email