Fredy BIANGO

Bonjour,



actuellement à la recherche d’une entreprise d’accueil pour les deux prochaines années afin de valider mon Brevet de technicien supérieur en transport et prestations logistique. Dispensé au sein de Promotrans



Rigueur, organisation et polyvalence sont des qualificatifs qui me définissent. La diversité des postes que j’ai occupés durant mes différentes expériences constitue de véritables atouts car cela m’a permis de devenir autonome, responsable et réactif en toute circonstance.



Cordialement, Fredy.



Mes compétences :

Polyvalence

Management

Analyser les besoins et définir les objectifs

Microsoft Excel

Microsoft Word

Organisation

Microsoft PowerPoint

Vendon ( W.M.S )

Gestion du risque