Frédy CHIRON

Responsable de projet mécanique dans la société BAGE depuis 1998, je possède aujourd'hui une expérience qui me permet de répondre de mieux en mieux aux clients dans l'élaboration de solutions liées à l'implantation de leur nouvelle ligne de conditionnement.



Bien sûr, chaque cas est différents, produits, locaux, ce qui nécessitent de trouver tous les jours de nouvelles solutions adaptées, plus propre, moins cher, plus rapide à monter ou démonter, plus ergonomique, plus sécurisé, ce qui donne un véritable intérêt à ce métier.



Au delà de mon métier, je suis un passionné d'informatique et plus particulièrement en développement, que j'ai découvert lors de ma formation POST DUT automatisme industriel et CFAO, (mon premier travail m'a dirigé vers les bureaux d'étude) :



- Développement SOFTWARE, par l'utilisation de JAVA (associé parfois avec Groovy, Jython) et Visual Basic (VBA), j'ai également touché à Python et C#.



- Développement WEB avec PHP5(Smarty, Joomla), Javascript (JQuery), HTML, CSS3 .



Mes compétences :

CSS

Développeur Java

HTML

JAVA

Javascript

Mécanique

PHP

responsable de projet

Web