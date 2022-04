Fredy GAULLIER

De nature curieuse, et inventive, je travaille actuellement pour une société de

services informatiques spécialisé dans la Business Intelligence, essentiellement sur les Technologies Business Objects de SAP.



Mon travail au quotidien, couvre un large spectre : missions de Formation à Paris et en province, préparation de matériel pédagogique (création de supports, cas d'école, cas pratiques, etc), expert référent pour notre service assistance au client, veille sur SAP, Chef de Projets, Consultant Senior.

Bien entendu ces casquettes changent au va et vient des missions et sa complexité.



Les Technologies utilisés : SAP HANA, Business Objects ( Version 5 jusqu'à SAP BO BI 4.1), Outils de Dashboard, Applications Mobiles avec Business Objects....



Par le passé j'ai acquis une bonne approche pédagogique en tant que Formateur de plusieurs promotions BIBO du centre de Formation FITEC (Business Intelligence - Business Objects) qui prépare les stagiaires au métier de consultant Service et Asset management, réalisé auprès du centre de Formation FITEC sur plus de 12 promotions distinctes.



J'ai fait des Interventions en tant que Formateur en Systèmes d'Information Décisionnels pour le cycle Web Marketing (Bac +5) de l'Ecole Supérieur de Management de Marne la Vallée, ESM-A.(5 séances Année 2007-2008, 12 séances 2008-2009), Ainsi que dans EISTI pour former des ingénieurs en 2013.

Formateur en modèles d'Analyse OLAP pour l'Exécutive MBA de Paris Dauphine en assistance technique de Marc CHOUKROUN.



Interventions périodiques pour des Centres de formation d'entreprises

Micropole Univers et Demos

Formations sur des technologies Business Objects, Hyperion Essbase, Microsoft BI (SSIS, SSAS Reporting Services) et Méthodologies.



Selon les périodes, j'interviens en tant que consultant pour des sujets orientés Systèmes d'information. Dernièrement la période Novembre 2009 - Février 2010, je suis chef de projet pour la production de la Travel Review avec la société American Express Voyages, et je donne des cours de soir deux fois par semaine près de la Defense pour former des gens aux métiers du consulting.



Mes compétences :

Business

Business Objects

Business Objects XI

Business Objects XI R2

Crystal reports

Essbase

Hyperion

Hypérion Essbase

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Server

Microsoft SQL

Web

Web Intelligence

Webi

Xcelsius