Bonjour à ceux et à celles qui visitent ma page !



Actuellement en démarche de Formation à l'école NextFormation afin de devenir Développeur Logiciel

Je suis à la recherche de développeur qui pourrait répondre à un questionnaire pour mon dossier et partager leur expériences.



Merci de me contacter par mail pour ceux et celles qui veulent m'aider dans ma démarche :

fredy.mendes@live.fr