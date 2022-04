Fredy NJIKE YANZEU

Je suis Fredy NJIKE, récemment diplômé en MBA FINANCE E-CONTROLE DES RISQUES à l'ESG Paris et en parallèle certifié "International Certificate in Corporate Finance" avec la First Finance Institute à HEC Paris.



Mes expériences professionnelles et formations complémentaires, m'ont en effet permis d'appréhender au mieux le métier d'analyste financier, private Equity et conseil en finance.



De fait, que se soit pendant mon contrat à la Banque Postale, Robert Bosch, ma création d'entreprise ou ma formation théorique, j'ai eu à mettre en pratique des notions de valorisation d'entreprise, montage de dossiers de crédits, reporting, gestion des risques, retraitement comptable,...



Souhaitant rentrer dans le système classique de l'emploi, je suis dès lors immédiatement disponible et plein d'énergie pour toute opportunité dans la Finance d'entreprise.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Financement de projet

Analyse financière

Évaluation d'entreprise

Risque de crédit

Cash Flows

Financial Modelling

Credit Control

International Financial Reporting

Anti-Money Laundering

Microsoft Excel

3D

Visual Basic for Applications