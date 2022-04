Fredy TSAMBA

Je suis un étudiant passionnée de l'informatique depuis mon enfance. Actuellement j'étudie à l'institut d'owendo, en option Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services . Après ma première année à l'institut, j’ai acquis des connaissances dans le secteur Informatique; ce qui fait de moi un profil hybride.



Au vu de mon parcours et des compétences que j’ai développées, ce que je recherche aujourd’hui, c’est un stage.



Enfin, au niveau personnel, je suis passionné de l’athlétisme ; j’aime profiter de mon temps libre pour courir ou faire du vélo. Cela me permet d’entretenir ma forme et de partager une passion avec des personnes que je connais bien maintenant.



Voilà ce que je pouvais vous dire de moi en quelques mots



Mes compétences :

Microsoft Office

SQL

OSI

Microsoft Windows XP

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merise Methodology

Linux

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C Programming Language