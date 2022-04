Fredy VAINQUEUR

Ayant plus 15 ans d'expérience dans le domaine du prépresse et ayant exercés différents métiers (photograveur, graphiste-maquettiste, maquettiste publicité). Je souhaite mettre à profit mes acquis au sein de votre société. je recherche un poste d'opérateur PAO, retoucheur-chromiste ou de responsable studio. Etant réactif, dynamique, consciencieux, j'entends m'investir dans les différentes tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Acrobat

Adobe Illustrator

Chromiste

Création

Gestionnaire

indesign

Pages

Reprographie

Xpress