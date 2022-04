Free CONCEPT CREW

FREE CONCEPT est un groupe de musique composé de jeunes sénégalais qui nous viennent de la région de Diourbel. Le groupe a été créé le 3 janvier 2007 et depuis lors il ne cesse de s’imposer dans sa localité et à l’intérieur du pays.

Leurs thèmes développés portent surtout sur des réalités de la société par exemple : l’immigration clandestine, le travail des enfants, le sida, le paludisme, les conditions de vie des femmes africaines, les sentiments, l’unité africaine, etc. Il fait partie des meilleurs groupes de sa région par la particularité de son style musical basant sur des sonorités traditionnelles. Le groupe fait aussi du Rap, reggae, RNB, Dance hall etc. Il a assuré presque toutes les manifestations organisées au sein de la région.

Free Concept est lauréat N.A.R :(nescafé, africain, révolution) 2010 et occupe la troisième place lors de la finale panafricaine derrière le Nigeria et le Cameroun.

Le groupe est composé de trois artistes, dont deux garçons (MAAG DAAN et EL MAESTRO) qui sont actuellement à l’école nationale des beaux-arts et d’une fille (J.B).







Mes compétences :

Arrangeur

Prise de son, Prise de voix

Beatmaker

Compositeur

Guitare

Clavier