Freejob est une agence de travail temporaire et fixe.

Nous sommes présents dans les secteurs suivants: Tertiaire, industrie et bâtiment.



A ce jour, nous avons plus de 300 clients actifs et nous payons chaque mois plus de 1000 salariés, ceci est notre plus belle carte de visite.



Nous faisons de notre mieux chaque jour pour trouver du travail à nos candidats et le profil demandé à nos clients.