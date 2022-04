Freekidds SAS

La société FreeKidds distribue des articles de puériculture sélectionnés dans le monde entier.



Aujourd’hui plus que jamais, être un père ou une mère, c’est être responsable de l’évolution de son enfant mais aussi du monde dans lequel il évolue.

C’est pour répondre aux besoins des parents modernes que FreeKidds propose des articles de puériculture qui :

- respectent le confort et la santé du bébé,

- répondent aux attentes de sécurité pour les parents

- tendent de se placer du bon côté de la balance pour l’équilibre de notre planète.



FreeKidds est une jeune structure cherchant à se développer dans toute la France et auprès d’une clientèle assez variée : magasin de puériculture, pharmacie, magasin bio, petites boutiques … Nous cherchons des partenaires revendeurs qui croient en nos produits et qui se retrouvent dans notre approche éthique, écologique et moderne.