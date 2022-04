Freelance INFOGRAPHE

Bonjour



Free-lance infographiste: print, éditions et publicité, forte d'une expérience de plus de 10 ans dans l'édition et la communication: Conception et réalisation graphique des campagnes de Communication ainsi que les supports variés d'information et de Promotion.

Création de logos, Chartes Graphiques, Illustration & dessin, Packaging, brochures & catalogue, Journal d’entreprise, invitation, affiche, insertion presse, dépliant,génériques, Affichage GF, Plaquettes, PLV, Stand, animations Banner flash,…



N’hésitez pas à me contacter pour en savoir davantage!









Mes compétences :

Chaîne graphique

PAO

Communication