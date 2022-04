Freetech Ltd Cameroun RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS

Fort d’une expérience de 15 ans au milieu des Nouvelles Technologies ( NTIC ), Nous avons développé notre expertise en travaillant au sein de divers secteurs d’activités notamment la distribution informatique, opérateurs télécoms, installateurs et conseil.



Parmi les différentes missions de conseils réalisés, nous avons pu mettre nos compétences à la disposition de nos clients sur différents projets, allant de l’audit réseau , jusqu’à l’intégration complète de solutions, en passant par la réalisation de cahiers de charges et la conception d’architecture.

Au-delà de l’aspect technique, nous sommes également capable de piloter un projet de bout en bout.





NOS SERVICES

- Câblage d'immeubles Intelligents

- Solutions d'infrastructures de câblage cuivre et fibre optique

- Solutions technologiques CISCO pour les PME

- Onduleurs

- Video surveillance IP

- Controle d'accès

- Detection incendie

- Alarme incendie



NOS PRODUITS ET MARQUES



AMP, LEGRAND, CISCO, APC, EAST, CORNING, ACOM, SOCAMONT, SYSTIMAX, AXIS,





VENTE DU MATERIEL DE CABLAGE ET EQUIPEMENTS RESEAUX













Mes compétences :

Fibre optique

Cisco Switches

Video IP

Routeur Cisco

Electricité

Réseaux informatiques & sécurité

Réseaux sans fil

Gestion de projet

Coordination de projets