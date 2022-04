Freezone MADAGASCAR

- Vente de matériels et consommables informatiques à Madagascar : Nous représentons différentes marques dont Kingston, Sandisk, Philips, Acer, HP Canon, Infocus, Seagate et bien d’autres encore ... Nos produits, de marques originales et authentiques, ont été scrupuleusement sélectionnés afin de répondre au mieux aux besoins de la clientèle. Nous prodiguons conseil et assistance. Nous assurons également un SAV pour tout défaut ou vice de fabrication.

- Maintenance de matériels et consommables informatiques : Vous pouvez également nous confier la réparation d’un matériel qui n’est plus sous garantie.

Si vous êtes une société, nous pouvons nous charger de la maintenance de votre parc informatique à l’année ou de façon ponctuelle.



Mes compétences :

Conseil

consommable informatique

Maintenance informatique

Equipements réseaux