Freferic BLANC

Je suis passionné par l'image et par l'émotion qu'elle peut transmettre. J'ai débuté tout d'abord par la photo où j'ai eu la chance d'être former par Georges Deparis, photographe ( voir son site http://www.georges-deparis.com/ ) puis peu à peu , je me suis orienté vers la vidéo car bien le tournage est important, le montage me passionne d'autant plus car elle me permet de transmettre beaucoup plus d'émotion.

arrêtons maintenant l'ecriture, place à l'image.



site : http://www.opale-pixel.fr





Mes compétences :

After Effects CS6

Montage vidéo

adobe premiere