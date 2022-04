Bonjour

Je suis Suisse et je dirige une société en Afrique depuis plus de 27 ans. L'insécurité dans les affaires nous ont poussés depuis quelques années a aider a la sécurisation des affaires entre l'Afrique et le reste du monde.

Création d'entreprises, Achat sécurise de métal AU, Aide a l'installation d'entreprises Représentation de produits propres. Recherche de produits. Contrôle de qualité. Suivi des documents des envois et des réceptions de marchandises

Mise en relation avec des fournisseurs ou acheteurs sérieux



Mes compétences :

Afrique

Connaissance du terrain

Création

Recherche