Frej TRIKI

Je suis peintre en bâtiment et j'exerce ce métier depuis 10 ans j'ai une bonne expérience dans ce domaine je métisse bien les produits (pose d'enduit ponçage manuel et mécanique pose de bonde de plaque plâtre pose de toille de verre et pinture et pose de carrelage ) je cherche vraiment a bien évaluer dans ce métier et être mon propre patron plus tard j pas de bep ni de cap m j bien appris tous sur le tat pondent mon expérience de 10 ans je sui autonome et ponctuelle et Jaime travaille dans un esprit d'équipe