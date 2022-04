Fréjus HECTOR

Je suis passionné par les questions touchant l'ingénierie et reconnu pour m’investir pleinement dans mes équipes de projets. Bon communicateur et orienté vers les résultats, j'aime faire preuve de professionnalisme et apporter des solutions novatrices aux défis rencontrés.

Je possède plus de 5 années d’expérience en tant que chargé de projets et j’adore relever les défis associés aux mandats touchant la conception en général et la gestion en particulier.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Autocad

QGIS 2.8.3

Flyps

Mindmanager

Sketch up

GANTT Project