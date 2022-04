Fréjus HOUNGNIBO

Commencé dans le Magasin de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) puis d'un séjour à la mairie de Cotonou dans la gestion de l'état civil nous sommes actuellement Support logiciel à la Mediterranean Shipping Company agence du Bénin (MSC Bénin).

Ses expériences sont ponctuées par la mise en place de bon nombre de logiciels aussi bien pour les structures d'accueil que pour d'autres dans lesquelles nous sommes des collaborateurs externes.

La mise en exergue d'une passion celle de l'informatique nous poussant à apprendre ainsi qu'à donner la possibilité aux autres d'apprendre le peu que nous connaissions nous à permis de passer formateur à bien des occasions.

Amoureux de l'informatique et de la gestion nous nous donnons les armes pour cerner au mieux cet environnement afin de mettre à disposition de nos proches ainsi qu'à des entreprises et parfois à des fins lucratives nos connaissances du domaine.



Nous sommes actuellement à pieds d'oeuvre pour la mise en place d'une structure pour le récyclage des formateurs ainsi que la formation des néophytes à l'informatique fondamentale.

Nos formations bureautiques sont complètement sur mesure et part du niveau débutant au niveau expert.



Nos Formations :

Bureautique Microsoft Office 98/2003/2007/2010

Programmation (C / C++ / VB / VB.NET / DELPHI / ARCHICAD / WINDEV)



Nos Services :

Cablage Réseaux et Maintenance

Cablage Electrique

Conception de Logiciel sur mesure

Conception de sites Internet

Campagne publicitaire sur les réseaux sociaux

Conception de plan de Maison

Maintenance informatique



Mes compétences :

Informatique

Site internet

Négociation

Programmation

Internet