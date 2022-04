Fréjus KINMITON

Bonjour. Je m'appelle Fréjus Sidney Kinmiton Assoudé. Je suis Sénégalais et d'origines béninoises. Je suis titulaire d'un Diplôme de Technicien Supérieur en Télécommunications Réseaux obtenu à l'École Supérieure Multinationale des Télécommunications de Dakar. J'ai aussi beaucoup de notions en Informatique notamment en bureautique en création de site web avec HTML-PHP et MySQL et aussi en création de musique électronique. Je suis sérieux, j'aime le travail bien fait, avec rigueur et ne néglige pas mes tâches. je suis sociable et je peux travail aussi bien individuellement qu'en équipe.