Administrateur Réseaux / achat approvisionnement dans la société UNICON, je suis qualifie en Cisco CCNA, mon expérience m 'a rendu confiant et rigoureux dans le travail.je suis pret à apporter plus dans une société.



Mes compétences :

Approvisionnement et achats

Administration réseaux

inspecteur NDT

Négociation achats