Freliger GABRIELLE

Décoration d'intérieur et aménagement de vos espaces, recommandations et idées pour personnaliser votre intérieur.



Conseil en décoration - design, Relooking de mobilier - Homestaging



Tout en respectant votre budget, nous élaborerons une étude précise de votre projet de décoration et/ou aménagement d'espaces qui réponde à vos envies.



Plus d'information sur



Intervention sur région Bretagne : ile et vilaine, morbihan, côtes d'armor, Rennes...



Mes compétences :

Décoration

Décoration d'intérieur

Décoration intérieure

Export

Homestaging

Import

Import Export

Relooking