Frélyna PAMBOU

Je suis Frelyna PAMBOU, Congolaise de Brazzaville.

Breveté en Transit et commerce International et Certifiée en Délégation Médical je suis à la recherche d'un emploi.

Flexible,disposé, avec des atouts suffisants et une capacité à la hauteur des tâches assignées, un bon esprit d'analyse et de méthode basée sur le sur le sens de l'organisation, de la rigueur et de l'exigence, sens de l'écoute,communicatif et esprit d'initiative.