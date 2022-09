Frieda NGO NSOBE (FRIEDA)

Bonjour je suis une femme de 40ans avec un enfant .Je suis ici pour la recherche d'un emploi afin de subvenir à mes besoins et celui de ma fille. J'ai un diplôme de maîtrise en sciences de gestion, un diplôme en inspecteur de poste et télécommunications option logistique et transport. Ayant exercer dans un supermarché comme rayonniste et finir comme caissière. J'ai fait un stage à la Campost et soutenir donc le thème portait sur les enjeux et défis des moyens logistiques à la Campost...

Suite à cela, je demande un boulot à toutes domaines de l'entreprise. Merci