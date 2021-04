Fro INVEST

Monde de possibilités

Le monde moderne se déplace à grande vitesse. Ce qui admirait hier et semblait pertinent aujourd'hui est désespérément obsolète et a cessé de générer des profits.



Comment réussir dans un monde en plein essor? Où trouver les compétences demandées par le marché moderne?

Nous formons

une élite financière

Selon les principaux experts financiers de Citigroup, J.P. Morgan Chase & Co., American International Group, au cours de la prochaine décennie, les leaders parmi les entreprises seront ceux qui feront la promotion de leurs produits via le marketing à plusieurs niveaux. Les classements des entreprises les plus chères du monde seront dirigés par ceux qui travaillent sur la technologie de distribution MLM sur une seule plateforme de publicité et de commerce. L'unicité de la nouvelle tendance est qu'il n'y a pas de perdants ici. L'entreprise obtient des possibilités illimitées de mise à l'échelle de l'entreprise. Le consommateur agit en tant qu'agent publicitaire ou directeur des ventes. Les fonds qui, dans le modèle de distribution classique, seraient consacrés à la publicité, aux salaires du personnel et à la location d'espaces de vente au détail sont consacrés aux récompenses des partenaires. Dans un avenir pas si lointain, de telles plateformes deviendront monnaie courante sur le marché de distribution. Antares est un pionnier dans ce domaine. Elle forme une communauté de gens prospères et riches qui constitueront l'élite financière de la nouvelle décennie.



Plus d'information en MP



Mes compétences :

Marketing

Organisation

Sport

Economie

Commodities

Negociateur

Marketing produit

Financement de projet