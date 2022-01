Polyter OLEO

La purification deau par le procédé OLÉO

LE PROCÉDÉ OLÉO



Innovant et naturel



À sa source, leau a une qualité stable due à sa charge en oligo-éléments et principalement par le potentiel des minéraux. Ce phénomène est généralement appelé dynamisme de leau.



Après captage, stockage dans des cuves et traitements chimiques, leau va circuler dans des kilomètres de canalisation avant darriver aux points de consommation.

Durant ces étapes, leau va perdre son potentiel énergétique car ses minéraux vont se décharger électriquement, entraînant une

dégradation de leau et la formation de calcaire.



Lors du passage de leau à travers la centrale OLÉO, des micro différences de potentiel vont être créées entre les minéraux présents dans leau et les parois métallisées des charbons actifs OLÉO. Cette réaction va recharger électriquement les cations et leau va retrouver le potentiel quelle avait à sa source : les polluants seront supprimés au contact des pores des charbons actifs OLÉO.Cette situation ne remettait pas en question les

vertus du charbon actif et de lArgent, mais les techniques de production mises en oeuvre. Cest sur cette réflexion que les travaux de recherche

ont été lancés en 1995 avec le CNRS sur une approche technologique permettant une liaison forte entre lArgent et le charbon actif afin

dobtenir un produit stable.Les liaisons obtenues avec les techniques

dorigine étaient électromagnétiques (Liaison type Van Der Walls), soit des liaisons faibles entre le Charbon et lArgent.

Les recherches pour la fabrication de OLÉO ont été menées sous milieux

plasmatiques afin de créer des liaisons fortes entre les deux matériaux.

Le procédé a été stabilisé en 1997 et la technologie a été Lauréat du concours ANVAR. En 1998, le procédé OLÉO a été breveté internationalement.



La société OLÉO est leader mondial dans la production sous milieu plasmatique de média filtrant pour le traitement de leau et de lair



