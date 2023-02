Mes compétences :

Mécanique

Electrotechnique

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Actuariat

Normes et directives en milieu agroalimentaire

Maintenance préventive

Machines de conditionnement et d'emballage

Norme NFC 15-100

Soudure Tig et Arc

Variateurs de vitesse micromaster altivar et lenze

Dessin technique

Régimes de neutre

Electrofiltres

Air comprimé

Lecture de plan

Chargé d'affaires