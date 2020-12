Gabriel BALDIT-FERRERI (BALDIT)

Artisan Electromécanique, je souhaite développer l'activité Assistance Technique et Conseil Technologies et Equipements ainsi que la Formation Client en Région Corse, avec pour objectif, dapporter à mes clients, un accompagnement technique de référence par un suivi de qualité dans la durée.

Jai acquis depuis plusieurs années, lexpérience nécessaire dans les domaines électromécaniques recherche et industriel pour apporter des solutions claires, précises et techniques à mes différents clients (vous trouverez le détail de mon parcours atypique et varié dans le descriptif expériences).