Carrossier peintre de formation depuis plus de 10 ans, Gabriel Blanchard, a commencé au collège par des stages en immersion en milieu professionnel et est devenu passionné par ce métier.



A la suite de cette révélation, il a entamé un apprentissage au garage N°162 à Fleury sur orne et à lécole dAlençon durant 2 ans.



Après les deux années passées dapprentissage en peinture traditionnelle, Gabriel a poursuivi son expérience au sein du garage Saint Contest Carrosserie à Saint Contest en tant que responsable du garage dans lequel il a œuvré durant 3 années riche de connaissances.



Ensuite, son orientation professionnel la amené à se tourner vers des véhicules poids lourd pour enrichir son savoir-faire dans lequel il a collaboré auprès de Normandie Bennes Garnier à Mondeville où il a forgé son expérience dans ce domaine durant 2 ans.



Afin denrichir un peu plus son savoir-faire et délargir ses compétences, Gabriel sest dirigé vers le milieu nautique dans lequel les bateaux représentaient de nouveaux défis.



Iguana Yachts, à Mondeville, fabrique des bateaux amphibie, unique au monde ou la responsabilité dune équipe de carrossier peintre lui a été confié durant 5 ans auxquels, il a su transmettre sa passion du travail bien fait.



Aujourdhui, Gabriel vous propose ses services depuis septembre 2021 pour tous types de projets de rénovations de carrosseries et de peintures.