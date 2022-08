Gabriel Combris

Le métier du journalisme est une profession à la fois passionnante et éprouvante. Par ses ouvrages, le journaliste se mue en messager de l'information. Il va à la collecte de toute information pertinente pour édifier le public sur des sujets tels que le développement, l'éducation, la politique ou encore la santé. Le bien-être de l'homme représente un sujet particulièrement délicat et qui suppose pour le rédacteur ou le chroniqueur qui s'y consacre, un tact exceptionnel et une curiosité pointue pour effectuer de nouvelles découvertes. Cet article se propose de procéder à une brève présentation de la biographie et de la bibliographie de l'un des meilleurs journalistes de notre ère, le sieur Gabriel Combris, bien connu pour son opposition saillante à la Big Pharma.



La Vie de Gabriel Combris



Gabriel Combris est un journaliste français né à Moulins en Auvergne, le 13 septembre 1977. Il réside à Palinges en France, mais les exigences de sa profession le contraignent souvent à se déplacer. A l'évidence, ses rapports avec son père, instituteur, ont joué un rôle déterminant dans sa passion pour le journalisme qu'il commence à exercer à titre de profession, courant 1998. Plus tard, en 2013, il décide de se consacrer entièrement à la thématique de la santé, captivé par ses expériences lors des tournées qu'il effectuait avec sa mère, infirmière.





Loin d'être, un journaliste lambda, le sieur Combris, se présente en lanceur d'alertes. Malheureusement, et contre toute attente, il arrive que les ténors du secteur médical tiennent des comportements peu scrupuleux. Il incombe alors au rédacteur, en l'occurrence Gabriel Combris, d'en informer son lectorat. Ses investigations dans le domaine de la santé puisent leur origine dans sa jeunesse. En effet, il a été témoin des dégâts que peut occasionner le tabac sur la santé de ses consommateurs, en particulier sur son oncle. Mais au-delà de ses dénonciations, le journaliste Gabriel Combris représente surtout un chercheur chevronné qui a découvert une multitude de secrets de la nature pour le bien-être humain. Il en fait part dans ses œuvres.





Ses œuvres



La bibliographie du rédacteur Gabriel Combris regorge d'ouvrages très célèbres où il expose le meilleur produit de ses recherches. Il s'agit plus précisément de : ''Le guide secret des remèdes naturels''; ''Les 100 remèdes naturels qui font trembler Big Pharma'' et ''Les 100 remèdes inconnus qui pulvérisent les médicaments chimiques'' dont nous ferons une critique objective.





Le guide secret des remèdes naturels



Gabriel Combris développe une passion manifeste pour la puissance thérapeutique des plantes. Son ouvrage ''Le guide secret des remèdes naturels'' parait en 2016 aux éditions Puresanté. L'auteur y dévoile un nombre impressionnant de plantes aux vertus médicinales incroyables. Ces plantes se révèlent efficaces pour soigner des maladies considérées par la médecine occidentale comme ''incurables''.





Sans rejeter les avancées des recherches scientifiques, Gabriel va à la découverte de solutions naturelles pour suppléer ou remplacer des traitements médicinaux peu efficaces. Il effectue donc une liaison entre deux mondes qui semblent s'opposer totalement. Non sans peine, le rédacteur a parcouru le monde, à la recherche des plantes les plus puissantes et les plus efficaces. Il propose donc dans son ouvrage une sélection des meilleures plantes, mais aussi la manière de s'en servir pour préparer les remèdes.





Disponible en librairie et sur toutes les plateformes légales d'achat, le livre obtient la faveur de lecteurs charmés qui n'hésitent pas à le recommander.





Gabriel Combris : Les 100 remèdes naturels qui font trembler Big Pharma



Au sens large, le terme « Big Pharma » désigne l'ensemble des industries officiant dans le domaine de la pharmacie. Dans un sens plus restreint, cette expression se réfère aux seuls plus grands groupes de cette firme. Dans ce cas présent, cette dernière catégorie est celle qui retient l'attention. Les entreprises de cette classe privilégient parfois leurs profits au détriment du bien-être des patients qui consomment leurs médicaments. En plus de se révéler parfois inutile, la médecine allopathique pratiquée par ces sociétés peut même avoir des conséquences négatives sur la santé des personnes souffrantes.





Dans son ouvrage, le sieur Gabriel présente les limites non reconnues de la médecine allopathique face à certains maux tels que l'Alzheimer ou encore la maladie de Parkinson. Contrairement à ce que l'on peut penser, ceux qui souffrent de ces maux ne peuvent en guérir totalement en ingurgitant les comprimés qui leur sont prescrits, même si c'est le rêve qui leur est vendu. Par ailleurs, il y vante les mérites de dizaines de remèdes totalement naturels qui permettent par exemple de normaliser sa tension. Pour finir, le rédacteur attire l'attention de ses lecteurs sur les dangers auxquels expose une surconsommation de produits comme le lait ou encore le sucre.





Cependant, en s'adonnant à cette activité, le rédacteur s'expose, comme bien d'autres avant lui, à des représailles exaltées de la part de la Big Pharma, bien jalouse de son monopole. Il s'agit par exemple du professeur Henri Joyeux, radié de sa branche professionnelle pour avoir osé s'interposer ouvertement au bien-fondé de certaines vaccinations. Les professeurs Even et Debré n'ont-ils pas subi le même sort pour la publication de leur ouvrage qui dresse une liste de milliers de médicaments jugés parfois inutiles, voire dangereux ?





Les 100 remèdes qui pulvérisent les médicaments chimiques



Ce chef-d'œuvre constitue l'ouvrage le plus récent du journaliste Gabriel Combris. Il y présente une centaine de remèdes naturels totalement révolutionnaires pour le plus grand bonheur de ses lecteurs. Cette parution de 180 pages édifie sur de nouvelles manières de soigner une multitude de maux, bénins ou graves, chroniques ou non. Toutefois, sa présence en librairie est fortement censurée. Par conséquent, vous ne pourrez pas vous le procurer ni dans les rayons de Fnac ni ceux de Amazon.





Dans son livre, l'auteur de la lettre Directe Santé accorde de belles pages à la maladie de l'Alzheimer, qui pourrait être considérée, à juste titre, comme le plus gros échec de la médecine conventionnelle. Il propose un traitement innovant et totalement naturel au bout duquel 9 patients sur 10 obtiennent une pleine satisfaction. Ce traitement qu'il propose est adapté aux patients de tous les âges ; des plus jeunes aux plus vieux. Car, indépendamment de son âge, toute personne a droit à une entière jouissance de ses facultés mentales.





En effet, pour nous soigner, la nature nous offre ce qu'elle a de meilleur. Ainsi, judicieusement, il convient de procéder à une expérimentation des remèdes naturels avant de recourir, en cas persistance du mal, à la médecine allopathique. Comme évoquée plus haut, l'inutilité de certains traitements ''conventionnels'' s'accompagne dans bien de cas de conséquences aggravantes. Ainsi, par mauvaise foi et rarement par ignorance, des médecins peuvent prescrire des médicaments inutiles ou procéder à des opérations en sachant pertinemment que cela ne soulagerait en rien le patient.





Aussi, l'auteur évoque-t-il des maux courants comme la prostate, le cancer du sein ou l'arthrose qui s'avère être une maladie particulièrement douloureuse. L'alimentation, l'hygiène de vie et parfois même les relations représentent autant de facteurs pouvant avoir une influence sur l'apparition et la progression de ces maux. Gabriel Combris, présente donc dans cet ouvrage des remèdes efficaces pour chacune de ces maladies.



