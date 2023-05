Gabriel DUMY

Je m'appelle Gabriel, et je viens de Grenoble, dans les Alpes.



J'ai toujours été fasciné par les sciences, et je ressens le besoin profond de comprendre comment le monde fonctionne. Les compétences et la compréhension que j'ai acquises lors de mon BAC scientifique ou de mes classes préparatoires reflètent ce gout pour la science, et m'ont aidé à intégrer une école d'ingénieur.



Cette école, l'ESPCI ParisTech est parmi les meilleures écoles d'ingénieur françaises. Enseignant une large gamme de sujets de sciences appliquées à un très haut niveau (ex: Mécanique quantique, Mécanique des fluides, Physiologie...), cette école fournit aussi un fort savoir expérimental aux travers des 15 heures hebdomadaires de travaux pratiques. Pouvoir toucher physiquement tous les concepts que j'étais en train d'apprendre a été une expérience fantastique et qui m'a beaucoup servi. Elle m'a aidé au travers des projets que j'ai menés au centre de recherche de Schlumberger à Boston, et au sein de l'Institut Curie ou de l'université de Cambridge.



Durant mon année de spécialisation à l'école des Mines de Paris, j'ai acquis des compétences qui manquaient à mon profil, et relatifs au monde de l'entreprise. L'option Organisation et Performance des Entreprise (ex Gestion Scientifique) que j'ai choisi, donne une compréhension fine et globale du fonctionnement des organisations humaines, fussent elles des multinationales ou des start-up. L'application de ces savoirs lors du stage d'option fut très efficace, et ce fut une expérience des plus intéressante.



N'hésitez pas à me contacter, je serai enchanté de discuter avec vous!



Mes compétences :

Musique

Physique

Rugby amateur

Anglais courant

Physiologie

Génétique

Laboratory

Chimie organique

Physico Chimie

Matlab/Simulink

Italien

Biologie moléculaire

Physique Quantique

Programmation

Ingénierie

Chimie

Biologie

Espagnol

Python Programming

C Programming Language

Matlab

FORTRAN

C++

ANSYS