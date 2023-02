Gabriela PLUMASSEAU

- Intérêt actif pour la formation et le coaching.

Promouvoir la compréhension et la connectivité. Je pense que les connaissances et l'expérience devraient être partagées pour consolider des équipes de travail solides et assurer la croissance des projets.

Je suis un formateur agréé en interprétation par NAI (patrimoine naturel et culturel)



- Biologie / Conservation

J'ai toujours admiré la vie et, à cause de mon esprit curieux et de mes compétences en résolution de problèmes, le travail dans le domaine de la biologie a toujours été très satisfaisant. Cela m'a également aidé à améliorer la manière de poser des questions, de faire des observations, de comprendre le fonctionnement des choses, leur interaction et leur développement. Évaluez les preuves, travaillez avec précision, portez une attention particulière aux détails et trouvez des alternatives et des solutions.

Ensuite, l'engagement professionnel dans les projets de conservation, la communication, le marketing social, la gestion et le développement de projets est entré en action; faire une combinaison finale de travail gratifiant et d'expériences d'apprentissage constantes.



- L'esprit d'entreprise.

Je suis totalement fasciné par les nouvelles idées et participe à de nouveaux défis. Polyvalent, créatif, passionné et spontané, à la recherche d'opportunités non découvertes en tant que projets potentiels à explorer. Énergique et tourné vers l'avenir



Mes compétences :

Conseil

Formation professionnelle

Direction de projet

Gestion de patrimoine

Web design

Design

Gestion de projet

Communication

Rédaction web