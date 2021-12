Gabriele FERRARO

Madame, Monsieur,



Titulaire d'un Master II en informatique, orienté systèmes et réseaux, je suis actuellement

coordinateur de projets. Pendant les années de travail, j'ai développé et mis à contribution

mes compétences comme développeur, intégrateur et responsable de Projet dans le poste que

j'occupe aujourd'hui et précédemment. Ceci ma permis d'affiner mes méthodes et

techniques de communication en les confrontant à différentes problématiques et donc de

sans cesse les améliorer.



Interface entre les différents intervenants de l'entreprise, je suis en charge des responsabilités

techniques de coordination pour garantir les résultats livrables dans le temps et suivant les

modalités prévues par le client et l'organisation interne



La nécessité d'un suivi technique accompagné à la coordination entre les divers acteurs

interne est une mission que j'accomplis au quotidien avec rigueur et épanouissement, restant

dynamique, créatif et adoptant un très bon relationnel.



Passionné par tous les aspects des Télécommunications et de l'informatique, et alaise dans

le travail d'équipe tant du point de vue technique que dans les relations avec les

responsables des projets et les fournisseurs, mes expériences professionnelles mont assuré sur

mes capacités à gérer les rapports relationnels avec tout type d'interlocuteur.



Ce sont ces qualités personnelles et relationnelles, alliées à de solides connaissances

techniques, que je me propose aujourd'hui de mettre à votre service.



Mes compétences :

ADSL

ATM

AWK

DVB

Frame Relay

H323

IMS

ISDN

Javascript

Linux

MGCP

Microsoft Passport

MPEG2

NGN

Openview

Perl

SIP

SNMP

VxWorks

WI-FI

WiFi

Wifi

C

Informatique

Gestion de projet

IP

Télécommunications

Voix sur IP

TCP/IP

HTML

C Programming Language

Nortel

GCC

Dynamic Host Control protocol

xDSL

VoIP (Voice over IP)

Télévision

Tornado

Sun Solaris

Perl Programming

Korn Shell

Interface Support

IPL

HP-UX

HP OpenView

Ethernet

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

CVS

CGI Web Development

C++

Buses

Audit

AdaTEST

Ada

ATM (Asynchronous Transfer Mode)