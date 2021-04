Gabrielle AVOMISA VESTALYS

Après des études en gestion et un parcours dans le domaine de la relation client. Je suis actuellement assistante virtuelle/ service clientèle et SAV en tant qu'indépendant.



Si vous avez besoin de plus de temps pour être au cœur de votre activité ?

Je vous accompagne au quotidien et vous aide a accroître votre activité sur du long terme, a humaniser votre service clientèle pour qu'elle soit unique en son genre.



Mon approche est toute simple, je propose mes services d'assistante à distance qui vous permettront de vous focaliser sur l'essentiel de votre métier mais aussi d'accroître votre activité sur du long terme.



Je propose un service personnalisé sur l'accompagnement au quotidien:

- Gestion administrative

- Gestion commerciale

- Support client

- Gestion de réseaux sociaux

- Service clientèle et SAV



Je saurais mener à bien chaque mission pour une satisfaction totale.



Recherchez-vous une assistante de confiance ?

Recherchez-vous une personne conviviale et professionnelle ?



Je serais ravie de pouvoir collaborer avec vous si vous êtes prêt à investir dans cette belle aventure.



" Les mots définissent qui l'on peut être, les actions définissent qui l'on est"



Mes qualités:

Passionnée

Aimable

Indépendante

Tenace

Autonome

Rigoureuse

Professionnelle