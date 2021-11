Gabrielle BAARSCH (GABRIELLE BAARSCH)

PHOTOGRAPHE PARTENAIRE HD MEDIA Visite virtuelle 360°

VISITE VIRTUELLE ENRICHIE

HD Media a développé un concept innovant et ludique : la visite virtuelle enrichie.

La visite virtuelle 360° HD Media consiste à la réalisation de photographies 360° haute-définition, reliées entre elles et enrichies grâce à du contenu interactif (textes, images, vidéos, sons).

Le visiteur est alors immergé dans le lieu et interagit avec lui.



Interactivité

Grâce à lajout de multiples fonctionnalités, la navigation est encore plus informative, immersive et interactive.



Personnalisation

Démarquez-vous à laide dun outil de communication entièrement personnalisable, sadaptant aux spécificités de votre activité.



Support

L'équipe HD Media est à votre écoute, met à jour les applications et fait évoluer votre visite virtuelle.