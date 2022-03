Gacem AMAR

Conseiller en insertion professionnelle de formation AFPA. J'ai une expérience significative dans l'accompagnement professionnel de différents publics demandeurs d'emploi.Au-delà de ma formation et mon expérience dans le domaine, l’insertion sociale et professionnelle ne m’est pas seulement un métier, un gagne-pain. C’est, pour moi , un engagement à respecter, une cause à défendre, un monde à recréer …sur les bases de solidarité, d’éthique et d’équité, de liberté et de fraternité...

Peut-on continuer à croire aujourd'hui à « la liberté » et « la Fraternité » quand on est confronté aux méandres des « chemins qui montent » de la recherche d’emploi ?



Me concernant, la succession de CDD, me parait comme un éternel recommencement! Un voyage sans fin ! du port au port !de gare en gare !