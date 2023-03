Gaconnet ANNE

Je débute comme thérapeute libérale spécialisée dans le traitement des souffrances au travail telles que le burn-out et la co-construction de parcours de développement de carrière professionnelle.

J'utilise des méthodes innovantes et efficace reconnues dans le monde l'accompagnement thérapeutique.

Je vous propose un suivi psychologique selon la thérapie ACT de l'acceptation et de l'engagement alliant les techniques thérapeutiques traditionnelles et des exercices de méditation de pleine conscience pour promouvoir les transformations de nos mécanismes psychologiques

Pour les questions liées au développement de carrière je vous propose un outil ludique et performant appelé arbre de vie. Pour cela nous ferons appel aux expériences professionnelles passées réussies, aux compétences, aux qualités, aux valeurs, aux projets et actions en cours, au réseau amical/familial/professionnel qui vous soutien et aux opportunités qui se sont oofertent à vous jusqu'à présent.





Mes compétences :

Relationnelles et sociales

Expression écrite

Santé

Accompagnement

Analyser écouter réfléchir agir

Empathie