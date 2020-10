Gaël MAIGNAN

Après une expérience en logistique en France et en Angleterre pour UBISOFT , société des Frères Guillemot, j'ai intégré la société RETIS Communication comme Acheteur pendant 5 ans.



J'ai ensuite rejoint le Groupe POINT P sur Paris et plus précisément sa filiale Sanitaire et Chauffage CEDEO en tant que Responsable Achats Hors Négoce ( ensemble des frais généraux de l'entreprise et accords cadres du Groupe Saint Gobain)



En 2008, j'ai eu l'opportunité en revenant sur Nantes de prendre en charge une société de métallerie serrurerie afin de la restructurer et de lui donner un nouvel élan : projet réussi avec une structure qui a changé de site de production et qui est repartie sur de nouvelles bases.



Toutes ces expériences variées et très enrichissantes m'ont permis de prendre conscience de l'importance de l'être humain dans la vie d'une entreprise d'où mon engagement fort dans le domaine des ressources humaines en devenant Consultant en Recrutement.



Mes compétences :

Recrutement

Conduite de projet