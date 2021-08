Gael MBELOLO KANGOULOU

CHERCHE UN NOUVEAU CONTRAT:



Ouvert à des éventuelles opportunités.

Bilingue (Anglais - Francais), Je souhaite travailler comme agent de maitrise dans une entréprise avec une bonne politique en management des carrières ou je pourrais mettre totalement à profit mon potentiel.

Je suis Dynamique avec un Esprit déquipe et découte ; d'adaptabilité ; Efficacité ;



Mes compétences :

QA/QC soudage

Inspection levage et colisage (niveau 1)

Contrôle non destructif niveau 1 (VT, PT, MT)

Opérations logistiques et levage

Gestion des matériels et équipements

Pilotage et gestion pont bascule

Supervision MOB/DEMOB équipements et matériels

Pointage et contrôle qualité

Maintenance informatique

Mécanique

Maintenance industrielle

Électrotechnique

Geographic Information Systems (SIG)

Microsoft Excel

Progiciel de gestion intégrée (PGI)

Badge ''B'' ENI Onshore(Induction et sensibilisation sécurité site de production)