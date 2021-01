Gaël MONDET

Actuellement étudiant à SKEMA Business SchooI en double diplôme MSc Corporate Financial Management (CFM), je me passionne pour la Finance et les défis géopolitiques de demain.



Jai pu acquérir une grande rigueur et un sens de l'organisation aguerri suite à mon cursus en Classe Préparatoire scientifique aux Grandes Écoles. Issu dune famille tri culturelle et grâce à mes expériences à létranger, jai évolué dans un environnement international qui ma forgé.



Elément dynamique, meneur et déterminé, je suis prêt à relever mon prochain défi au sein de votre entreprise.