Gaël RANNOU

Psychologue clinicien diplômé de l'Université Paris XIII et exerçant en activité libérale.

Bilan psychologique et psychothérapie auprès d'adultes, adolescents et enfants.

Bilan complémentaire par l'utilisation des épreuves projectives (Rorscharch et TAT).

Utilise l'approche psychodynamique à travers l' entretien clinique, les techniques de médiation (écriture), le jeu et le dessin pour les enfants.

Pratique l'hypnose thérapeutique (peurs, douleurs, angoisse....).

Intervenant en risques psychosociaux (Enregistré à la DIRECCTE des Pays de Loire) : habilité à évaluer les risques psychosociaux et à proposer des plans d'actions.









Sapeur-pompier professionnel.