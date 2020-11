Des publications

https://poitou-charentes.org/gael-roulleau-agriculteur-bio/

https://web-nantes.eu/gael-roulleau-pratiques-agriculture-biologique

https://vendee-communication.fr/gael-roulleau-agriculteur-bio/

https://toobio.info/gael-roulleau-conversion-bio/



Mai 2008 :

élevé au grade de Chevalier de lOrdre National du Mérite sur réserve personnelle du Président de la République.



Juillet 2007 :

livre programme « Lagriculture à 7 000 ans devant elle » Mai 2007 : Conflits actuels, revu détude politique, « Lagriculture éternelle, le peuple paysan et les défis du 21e siècle »



FORMATION



1984 - 1989 :

Brevet de Technicien Agricole, option production végétales et conduite

datelier laitier puis Brevet de Technicien Supérieur en techniques

agricoles et gestion dentreprise





1995-1997 :

Qualification Institut de Formation des Cadres Agricoles et Paysans

(IFOCAP) : section sciences politiques





2014

Obtention de la licence certi-phyto obligatoire pour le droit dacheter et

dutiliser des produits phytosanitaire en France depuis 2014.





1989 : Classes et peloton élèves gradés au 503e RT, Régiment de Train à la Rochelle



1990 : Service militaire au 57e RI, Régiment dInfanterie, régiment dEtat- major à Bordeaux



Réserviste :

822 HMC, Hôpital Mobile de Campagne aéroporté basé à Versailles, ce

régiment est rattaché à la Force de Réaction Rapide Française



1994 :

Délégué du Ministre de la santé auprès de lEtat-major posté à GOMA-

ZAIRE dans le cadre de lOpération Turquoise.