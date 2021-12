Gaëlle BRIENS (YONCOURT)

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Diplômée d'une formation supérieure en Ressources Humaines et disposant d'une double expérience commerciale et de conseil, je mets mon expertise professionnelle de Conseil en Recrutement et Ressources Humaines à votre service.

Mon objectif premier est de vous accompagner, clients et candidats vers l'adéquation idéale entre vos savoir-faire respectifs et vos identités professionnelles. Cet accompagnement se fait par le processus de recrutement, les évaluations, mais également par le développement professionnel et le conseil RH.



Mes compétences :

Chasseur de têtes

Recrutement

Test personnalité

Approche directe

Développement commercial

Gestion de la relation client

Relationnel

Tests aptitudes, compétences professionnelles

PAPI

D5D

SkillExplorer