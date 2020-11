Gaëlle COSQUER

Diplômée d'un Master Ingénierie et Gestion de l'Intervention Sociale, je suis à l'écoute d'opportunités pour des postes de chargée de mission ou de responsable de structure dans le secteur médico-social.



Dans ma carrière, j'ai souvent été positionnée sur des missions de conseil et d'accompagnement pour les administrateurs et directeurs de structures tant privées que publiques, et j'ai accompagné à la fois sur le plan stratégique et opérationnel de nombreux projets innovants.



Je suis particulièrement sensible, dans ma posture professionnelle, à la garantie des droits des usagers. Je suis dotée d'un sens du dialogue et de la pédagogie qui sont fédérateurs pour les équipes et l'ensemble des acteurs de l'accompagnement.



Je suis actuellement en poste au service de la gestion de l'offre du Département du Morbihan.