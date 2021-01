Gaëtan BISIAUX

2015-2017 : Master Management de la Supply Chain

 Management et pilotage de la chaine logistique



2014-2015 : Licence Professionnelle Logistique Globale et Eco Responsabilité

 Gestion des flux internes et externes



2013-2014 : Licence Professionnelle Logistique et Commercialisation des boissons

 Mémoire de fin d’étude : Réorganisation de la partie logistique avec l’utilisation Excel



2013 : Brevet Technicien Supérieur Assistant de Gestion PME-PMI

 Relation clientèle, Comptabilité, organisation et pérennisation



2011 : Baccalauréat Général série Economique et Sociale

 Spécialité S.E.S (Sciences Economiques et Sociales)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft acces

AS400

Ciel

SAP

Supply Chain

Microsoft Publisher

IBM AS400 Hardware