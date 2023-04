Gaëtan CARO

De la péninsule Arabique Nord au Japon, divers modèles d'hospitalité m'ont forgé et changé dans ma façon de voir, d'accueillir, de me mettre à l'écoute et de servir mon prochain. Sans me disperser dans l'écueil de finir par faire plus de choses mais moins bien, mon ambition est de chercher à faire plus de bien. Je crois qu'en visant le bien-être des autres on participe à l'effet collatéral du bien-être de bien d'autres. Mes valeurs et ma vision du monde sont le fil conducteur qui donne du sens à mes actions. Que cela soit dans l'animation ou l'encadrement des jeunes, dans mon métier d'ingénieur ou de professeur, ma personnalité professionnelle est bienveillante et intentionnelle, au service de mes engagements.



Mes compétences :

Chiffrage et mise en place de devis

Etude technique

Animation de groupes

Développeur Excel VBA

Avant projet

Calculs par éléments finis

Créativité

Ingénierie

Architecture navale

Conception mécanique

Relations clients

Gestion de projet

Inspection de structure

Qualité ISO 9001:2000

Dessin industriel

Conception de structure

Animation d'équipe

Education et encadrement