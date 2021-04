Gaétan CHAMPENOIS

Notre cabinet a une vraie expertise en matière d'assurances d'entreprises (risques directs et assurances de personnes).



Nous avons pour cela référencé des compagnies d’assurances spécialisés sur les risques des PME.



Dans ce cadre, nous pouvons vous proposer un audit que nous prenons intégralement à notre charge et qui a deux objectifs principaux :



- Avoir une parfaite cartographie des risques à couvrir lié à votre activité.

- Obtenir pour vous des tarifs très pertinents et ainsi diminuer vos coûts sur cette ligne de dépense.



Dans ce cadre nous accompagnons, écoutons, donnons au client la pleine satisfaction dans la gestion des risques de l'entreprise.







