Gaetan CZAJA

Je pratique le freestyle football de manière professionnelle. Je fais des démonstrations ainsi que des initiations de cette discipline à travers toute la France.



Qu'est-ce que c'est le freestyle foot ? C'est une discipline émergente à la croisée du sport et de l'art qui consiste de jongler avec un ballon en réalisant des figures sur un fond de chorégraphie. Ce cocktail donne un divertissement impressionnant et qui séduit le public immédiatement ! Les stars du freestyle sont Sean Garnier ou Gautier Fayolle. Les shows et spectacles sont proposés.



Site Internet : https://gaetanfreestyle.fr



Mes compétences :

Artiste

Football

Freestyle