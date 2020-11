Gaëtan NIVOL

Mes connaissances techniques en automatisme, en régulation & en instrumentation process, et mon savoir technique dans la mécanisation des fins de ligne de production agroalimentaire, me donne un profil sur mesure pour intervenir auprès des services de maintenance & technique des différentes industries françaises ainsi que dans les bureaux d'études.





Mes compétences :

Industrie agroalimentaire

Industrie chimique

Industrie petrolière

Régulation et automatisme

Technico commercial

Développement commercial

Anglais

Technico-commercial

MESURES PHYSIQUES

CONDITIONNEMENT

INDUSTRIE

RESPONSABLE DE SECTEUR

AUTOMATISME

INSTRUMENTATION

COMMERCIAL

EMBALLAGE

B2B