Gaétan PHILBICHE

✔ Passionné par les technologies et plus particulièrement l'électronique, j'ai créé la société EMiT conception électronique en janvier 2005 pour proposer mes compétences en développement de systèmes électroniques.



✔ Mes spécificités:

☆ Consultant indépendant (Freelance)

☆ Devis gratuit et travail au forfait.

☆ Renfort de bureau d'études électronique (prestation urgente)



✔ Le cœur de métier d'EMiT est la conception de systèmes électroniques spécifique depuis l'idée jusqu'au suivi de production.

☆ Conseil et rédaction de cahiers des charges.

☆ Choix technologique et stratégique.

☆ Réalisation de schéma et routage de circuit.

☆ Réalisation de prototype (méthode industrielle).

☆ Développement des logiciels embarqués.

☆ Livraison du dossier de fabrication standardisé.

☆ Fourniture systématique de l'intégralité des sources du projet;



✔ Site internet d'EMiT Conception électronique: https://www.emit-fr.com ou https://emit-fr.com/project/



Mes compétences :

Gérant d'entreprise

Ingénierie électronique

Gestion de projet technique

Innovation technologique

Développement informatique

PIC

Conception électronique

Gestion de projets

Innovation

Projets innovants

Bonne humeur et motivation à toute épreuve !

Sérieux et esprit entrepreneur

Microcontroleur

Microélectronque